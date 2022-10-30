فحص 3159 مواطنا ضمن قافلتين طبيتين مجانيتين في قريتي توشكى والمحاميد بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة لتقديم خدمات الكشف المجانى للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، موجها مسئولى الوحدات المحلية بتوفير التنسيق وتقديم كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح فعاليات هذه القوافل الطبية المجانية والاستفادة منها فى التخفيف عن كاهل المرضى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.



ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم قافلتين طبيتين للكشف المجاني على مدار يومين، إحداهما فى قرية توشكى بمركز نصر النوبة، والأخرى بقرية المحاميد بمركز إدفو.



وأوضح أن أعمال القافلتين نجحت فى إجراء الكشف الطبى على 3159 مواطنا ومواطنة، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، لافتا إلى أن أعمال القافلتين تضمنت عددا من التخصصات الطبية، منها الأطفال والباطنة والعظام والأسنان والنساء والتوليد، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية، مع صرف العلاج المناسب بالمجان وتنظيم عدد من الندوات التوعوية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للمواطنين.