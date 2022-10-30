 بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره الهندي مكافحة الإرهاب والوضع في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 30 أكتوبر 2022 8:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره الهندي مكافحة الإرهاب والوضع في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 8:40 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "إن من بين القضايا التي نوقشت خلال هذه المباحثات الهاتفية التعاون في مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن المناقشات تطرقت كذلك إلى عدوان روسيا المستمر على أوكرانيا.
جدير بالذكر أن الهند من بين كبار الدول التي تشتري النفط الروسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك