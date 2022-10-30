بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره الهندي مكافحة الإرهاب والوضع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "إن من بين القضايا التي نوقشت خلال هذه المباحثات الهاتفية التعاون في مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن المناقشات تطرقت كذلك إلى عدوان روسيا المستمر على أوكرانيا.

جدير بالذكر أن الهند من بين كبار الدول التي تشتري النفط الروسي.