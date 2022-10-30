جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 630 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم/الأحد/ أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 630 مليونا و79 ألفاً و498 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و588 ألفا و798 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و70 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 687 ألفا و962 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 529 ألفا و8 وفيات.