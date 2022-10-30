ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام جيرونا بالدوري الإسباني

سقط فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي أنشيلوتي، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره جيرونا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد عن طريق لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70، قبل أن يدرك اللاعب كريستان ستواني هدف التعادل لجيرونا عند الدقيقة 80 من ركلة جزاء، لينتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو بالتعادل الإيجابي.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توني كروس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام برشلونة، كما رفع جيرونا رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر.