محافظ بورسعيد: ما تم في المحافظة منذ 2017 في مجال الصناعة يعد طفرة صناعية عظيمة

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن ما تم في بورسعيد منذ 2017 في مجال الصناعة يعد طفرة صناعية عظيمة ولا تتأتى إلا بوجود بيئة تشريعية من الدولة المصرية ومتابعة توجيهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الغضبان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي وجه بتحويل بورسعيد إلى محافظة صناعية، مشيرا إلى أنه تم زيادة المنطقة الصناعية في بورسعيد، خلال السنوات السبع الماضية، إلى 164 مصنعا في جميع أنواع الصناعات.

وتابع "نعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجال الصناعة"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يشجع الاستثمار والصناعة المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 3 مصانع عملاقة في مجال الإطارات لدعم الاستثمار القومي في بورسعيد قريبا.