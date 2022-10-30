برلمان إيران يوافق على زيادة رواتب قوات الأمن بنسبة 20%

قرر برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران، اليوم الأحد، زيادة رواتب قوات الأمن الإيرانية بنسبة 20%، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا".



والتبرير الذي تم إعطاؤه لتلك الخطوة هو موائمة رواتبهم بشكل أفضل مع رواتب موظفي الدولة في المناصب المدنية.



جاءت الزيادة، بعد انتقاد حاد خلال الأسابيع الأخيرة لتحركات قوات الأمن لاحتواء المظاهرات الحاشدة، التي اندلعت في أعقاب مقتل الإيرانية مهسا أميني وهي من أصول كردية (22 عاما) في منتصف سبتمبر الماضي.



وتم اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، بسبب انتهاك قواعد الزي الإسلامي وتوفيت في السجن بعد ذلك بأيام.