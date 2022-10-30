قال السيناريست محمد الغيطي، إن كتاب السيناريو وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة ومحسن زايد، كانوا سيعتزلون الكتابة لو رأوا ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرًا نقد البعض لمسلسله «الضاحك الباكي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «واحد على صفحته وعليها 3 و4 أنفار من عيلته، عامل موقف مش فاهم، هو ليس ناقدا وإنما ناقم».

وتساءل عن كيفية توجيه النقد لعمل ما، بعد رؤية حلقة أو حلقتين منه فقط، متابعًا: «العنوان إن المسلسل ناجح، ورقم واحد على منصة WATCH IT، وفي نس كتبت إننا أول مرة نتلم حوالين مسلسل، صالح لكل الأعمار السنية، ولا توجد به كلمة نابية ولا سيجارة ولا جملة خارجة».

ونوه بأنه يتلقى العشرات من الرسائل اليومية، من البعض الذين يقولون إنهم يتلقون اتصالات يومية تعرض عليهم الحصول على 100 و200 جنيه، من أجل سب المسلسل، بعد عرض كل حلقة، وفقًا لذكره.

وتابع: «ببساطة وبهدوء في حالة جدل على عيني وراسي، لكن المسلسل عامل حيوية، من يبلغ من العمر 15 عامًا لم يشاهد مسلسلًا تاريخيًا أنتج في حياته، هذه المرة الأولى التي ننتج فيها مسلسلًا تاريخيًا منذ 15 عامًا وهو أمر يجب أن ندعمه».

ورفض الدخول في جدال مع أحد النقاد حول العمل، مختتمًا: «الناقد يشوف العمل لآخره، في ممثلين لسة مظهروش، سيد درويش لسة مظهرش، والله العظيم ما يثار ليس علم نقد»، بحسب وصفه.

يذكر أن مسلسل «الضاحك الباكي» الذى يعرض حاليا، يسجد شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني الذى ولد في عام 1889 ورحل في عام 1949 بعد عطاء فنى حافل.