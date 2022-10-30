بلير وكاميرون يخبران برنامجا تلفزيونيا ما يحتاجه رئيس وزراء بريطانيا للنجاح

قال رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان توني بلير وديفيد كاميرون إن "عدم التأثر بالنقد بسهولة"، ووجود "خطة وفريق وقيم" هي مفتاح النجاح في رئاسة الوزراء.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الأحد، أن رئيسي الوزراء السابقين أدليا بنصيحتهما بشأن ما يلزم لقيادة البلاد للمتأهلين إلى التصفيات النهائية من سلسلة برامج الواقع التي تقدمها القناة الرابعة الإنجليزية بعنوان: "اجعلني رئيسا للوزراء".



وقال بلير، الذي تزعم حزب العمال خلال الفترة من 1997 إلى 2007: "لا تضطلع بالأمر إلا إذا كنت جاهزا لتحمل النقد".



وأضاف أن هناك حاجة إلى "إيمان راسخ وقناعة حقيقية بما تفعله"، و"خطة لجعل هذه الرؤية العظيمة حقيقة واقعة".



بدوره قال كاميرون، الذي كان رئيسا للوزراء عن حزب المحافظين من عام 2010 إلى 2016: "أهم شيء تحتاجه كي تكون رئيسا للوزراء هو أن تكون لديك خطة واضحة، وفكرة واضحة عما تريد تحقيقه، لأنه من اليوم الأول ستصطدم بالمشاكل، والتمرد، والفضائح، والمشاكل في البرلمان، والدراما السياسية اليومية".



وأضاف "تحتاج إلى خطة، إلى مجموعة واضحة من القيم والمبادئ للحكم على الأشياء، والأهم من ذلك كله، تحتاج إلى فريق قوي".



وستقدم نصيحة السياسيين الكبار للمتسابقين النهائيين كيلي جيفن وهولي مورجان وناتالي بالمين في الحلقة النهائية من البرنامج يوم الثلاثاء المقبل الساعة 9:15 مساء (2115 بتوقيت جرينتش)، عندما يتوج أحدهم رئيس وزراء القناة الرابعة البديل.