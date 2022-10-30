رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث سول

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن صدمته إزاء عدد الوفيات الكبير الذي حدث خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية.

وكتب السياسي البلجيكي عبر تويتر " تعازينا الحارة لأسر وأصدقاء ضحايا الحادث المروع في كوريا الجنوبية". وتمنى للمصابين الشفاء العاجل،، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا معكم".

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن مشاعر مماثلة. وقالت إنها صدمت من الأخبار الواردة من العاصمة الكورية الجنوبية سول، معبرة عن "خالص التعازي لعائلات وأصدقاء الذين فقدوا أرواحهم والمصابين".

وتوفي ما لا يقل عن 146 شخصا في احتفالات الهالوين في سول في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن معلومات من السلطات أن 150 شخصا آخرين أصيبوا بجروح. وكان معظم المتضررين في الحادث من الشباب.