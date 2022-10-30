أظهر مقطع فيديو نائبة بالكونجرس البرازيلي، تصوب مسدسها نحو رجل أسود في مدينة ساو باولو، وسط صيحات واستنكار المارة لموقف النائبة.



وطاردت السيناتور كارلا زامبيلي، الرجل إلى داخل مطعم وهي تصرخ فيه "ارقد على الأرض"، فيما يصرخ الرجل "لماذا تريدين قتلي؟"، وفقا لصحيفة "برازيليان ريبورت" المحلية.



ولم يتضح ما حدث في الدقائق التي سبقت الحادث، لكن زامبيلي ظهرت في مقطع فيديو آخر نُشر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه إنها كانت ترد على اعتداء وإن المعتدي طرحها أرضًا.

وقالت زامبيلي: "استأجروا رجلاً أسود ليعتدي علي. كان هناك العديد منهم، اعتدوا عليا بالدفع والضرب وبصقوا علي عدة مرات".



لكن أحد مقاطع الفيديو الأخرى التي سجلها أحد المارة، يظهر عضوة الكونغرس وهي تتعثر وتسقط دون أن يدفعها أحد، قبل أن تبدأ في ملاحقة الرجل الذي كانت تتشاجر معه هي ومجموعتها، حيث بدأت زامبيلي وحاشيتها (بينهم رجل يحمل مسدسًا) بالركض وراء الرجل، حيث سمع صوت إطلاق نار.

شاهد: عضوة في الكونجرس البرازيلي تطارد شخصا وتشهر السلاح في وجهه لسبب "غريب" !#التاريخ_المميز pic.twitter.com/qjAKM5CRRx — مشاهير دوت كوم (@thae2172) October 30, 2022





وقال أحد شهود العيان لصحيفة برازيليان ريبورت: "لاحقته وتعثرت وسقطت. في تلك اللحظة، سحب رجل كان معها مسدسه".



ووفقا للصحيفة، فقد حظرت المحكمة الانتخابية العليا، في سبتمبر حمل معظم الأسلحة والذخيرة في يوم الانتخابات.



وكتب القاضي ألكسندر دي مورايس، رئيس المحكمة الانتخابية: "يسعى الإجراء إلى ضمان الممارسة الحرة لحق الشعب في التصويت، واستبعاد أي احتمال للإكراه أثناء التصويت".



واعترفت زامبيلي بأنها تجاهلت عمدا قرار المحكمة الانتخابية، قائلة أنا نائبة، مشيرة إلى أن القرار غير قانوني ولن تحترم الأوامر غير القانونية.