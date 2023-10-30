متحدث جيش الاحتلال: الحرب في غزة لها أثمان ومستعدون لكل احتمال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «تل أبيب تتحدث منذ أيام عن توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن «القوات اشتبكت ليلًا مع عناصر المقاومة واستهدفت المنشآت والمواقع التي يستخدمونها في شمال غزة».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الحرة»، مساء الاثنين، أن ما حدث في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، يؤكد توسيع النشاطات البرية، لافتًا إلى أن «قوات المدرعة والمشاة والهندسة والمدفعية تستهدف تصفية عناصر حماس».

وأكمل: «نحن من نستهدف عناصر حماس ونصفيهم وندمر المباني التي استغلتها حماس لوضع قذائف المضادات للدروع، وفي ساعات الليلة الماضية، قضينا على عشرات منهم، ودمرنا مبنى استخدمه ما لا يقل من 25 عنصرا كنقطة التقاء لاستهداف قواتنا».

وأكد جاهزية واستعداد القوات لكل احتمال وخيار، زاعمًا: «نحن جيش نظامي قوي له من القوات النظامية وقوات الاحتياط، الآن ساعة الامتحان، ومستمرون في خططنا العسكرية التدريجية المتصاعدة».

واستطرد: «العملية لها أثمان.. لكننا لا نتسامح مع المجازر التي ارتكبت في غلاف غزة، نفعل كل ما بوسعنا لمنع تكرار ارتكاب تلك الفظائع وسنضرب العدو في عقر داره»، وفقًا لادعائه.

وعلق على ما نشرته «نيويورك تايمز» بشأن وقف تل أبيب خطط الاجتياح البري منعًا لوقوع ضرر على الأسرى، قائلًا إن «حماس تمارس الإرهاب النفسي والتأثير على الرأي العام العالمي من خلال بعض الدعاية».

ولفت إلى أن «إسرائيل تنطلق من منطلق مصلحتها فقط»، مختتمًا: «إعادة المختطفين مهمة وطنية من الدرجة الأولى، ونبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم».