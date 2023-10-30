مقتل 12 شخصا على الأقل جراء تحطم طائرة صغيرة غربي البرازيل

لقي 12 شخصا حتفهم جراء تحطم طائرة صغيرة غربي البرازيل، وذلك حسبما أعلنت حكومة ولاية أكري اليوم الأحد.

وأوضحت الحكومة أن القتلى بينهم طفل رضيع مشيرة إلى أن الطائرة التابعة لشركة اورتيز تاكسي ايريو سقطت اليوم الأحد بالقرب من مطار ريو برانكو عاصمة ولاية أكري، وذكرت أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة انفيرا في ولاية امازوناس.

وقالت حكومة الولاية إن" حكومة ولاية أكريد تعرب عن تضامنها مع عائلات الركاب والطيار ومساعد الطيار. سنبذل كل ما يمكن من أجل انتشال الجثث ومن أجل منع توسع نطاق الحرائق".

كانت بوابة جي 1 الإخبارية ذكرت في وقت سابق أن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

وأضافت البوابة أن الطائرة سقطت في منطقة غابات يصعب الوصول إليها وانفجرت هناك. وقال متحدث باسم قوات الإطفاء :" نظرا لعدم وجود إمكانية للوصول إلى هناك بطائرة، فإن من الصعب إلى حد ما السيطرة على الحريق. ليس بمقدورنا سوى استخدام طفايات الحريق".