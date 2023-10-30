 زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو بغربي أمريكا - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو بغربي أمريكا


نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 5:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 5:36 ص

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر3 درجة على مقياس ريختر منطقة خليج المكسيك غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وشعر به سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وذكرت بوابة سان فرانسيسكو يوم الأحد أن الزلزال وقع في الساعة 6:38 مساء الجمعة بتوقيت غرب الولايات المتحدة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان مركز الزلزال بالقرب من ميلبراي على عمق تم تحديده في البداية بحوالي 9 كيلومترات، ثم تم تعديله إلى 1ر13 كيلومتر.

ولم يتم على الفور الإبلاغ عن أي أضرار ، على الرغم من أن السكان في جميع أنحاء منطقة الخليج أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.


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