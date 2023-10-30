وزير الطاقة الباكستاني المؤقت: الطاقة النظيفة تأتي على رأس أولويات باكستان

قال وزير الطاقة الباكستاني المؤقت، محمد علي، إن الطاقة النظيفة تأتي على رأس أولويات باكستان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم الاثنين.

وقال وزير الطاقة إن العالم يشهد تحولا تشتد الحاجة إليه، نحو استخدام الطاقة النظيفة، في أعقاب التغيرات المناخية، موضحا أن باكستان، باعتبارها أكثر عرضة للآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي، يجب عليها أيضا التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن حكومة باكستان وافقت مؤخرا على خطة الكهرباء الوطنية لعام 2023، التي توفر مبادئ توجيهية وآليات تنفيذ وأدوات لتحقيق أهداف سياسة الكهرباء الوطنية لقطاع الطاقة.

وأفاد وزير الطاقة بأن خطة عام 2023 تهدف إلى الحصول على حصة 40% من مصادر الطاقة المتجددة (والتي تشمل الطاقة الكهرومائية) بحلول عام 2025، و60% بحلول عام 2030.