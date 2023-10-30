الجامعة العربية تستضيف مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

تحت رعاية جامعة الدول العربية استضاف مقر الأمانة العامة بالقاهرة، اليوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي" في دورته السادسة والعشرين تحت شعار "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات"، والذي نظمه “اتحاد المستثمرات العرب”، على أن تستكمل فعالياته بشرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، وذلك بمشاركة تمارا فوتشيتش، الرئيس الشرفي للمؤتمر وقرينة رئيس صربيا.

واستجابة لدعوة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وقف المشاركون في المؤتمر دقيقة صمت ترحماً على شهداء قطاع غزة ووفاءً لأرواحهم.

وأكدت أبو غزالة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ومواصلة ارتكاب القوة القائمة بالاحتلال لمجازرها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وعدم استجابتها للدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار والعدول عن سياسة الأرض المحروقة باستهداف المدنيين العزل بالألة الحربية المدمرة دون مراعاة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف ومواثيق حقوق الانسان.

وأضافت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية وتدمير همجي للبنية التحتية ولكل مرافق الحياة ونسف للمستشفيات والأحياء السكنية والملاجئ ومقرات وكالات الأمم المتحدة يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة التي تضمنه كافة الشرائع السماوية وتقر به مختلف النصوص والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يستدعي من المجتمع المدني العربي والدولي وكافة الشعوب مواصلة مساندتها ودعمها للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه واستراد أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت بالمشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر لضيوف من دول عربية وإفريقية وأوروبية عديدة يؤكد عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين المنطقة العربية والفضاءين الافريقي والأوروبي، وما يجمع بينهم من تحديات مشتركة تستدعي مزيد من التنسيق بين الجانبين لوضع برامج شراكة يكون لمنظمات المجتمع المدني وللشباب العربي دور في تنفيذها خدمة للمصالح المشتركة.

ومن جانبها، أكدت تمارا فوتشيتش، الرئيس الشرفي للمؤتمر وقرينة رئيس صربيا، متابعتها للأحداث في الأراضي الفلسطينية وعميق حزنها على سقوط ضحايا من الأبرياء المدنيين في الأراضي الفلسطينية مشددة على ضرورة توجيه الجهود نحو نشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب بما يؤسس لغد أفضل للشباب ويتيح لهم الفرص لرفع التحديات في مختلف المجالات التنموية.

بدورها، أكدت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن انعقاد مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي في دورته 26، يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المؤتمر بالشباب العربي والحرص على رصد تطلعاتهم وتشجيعهم على المشاركة المدنية الفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.