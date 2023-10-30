وزير الخارجية البريطاني معارضا وقف إطلاق نار في غزة: لن تجلب الإغاثة للفلسطينيين

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لن تجلب الإغاثة التي يحتاجها الفلسطينيين.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، عُرضت مساء الاثنين، أن وقف إطلاق النار سيكون أمرا بطيئا ويتطلب وقتا طويلا للتفاوض. وأشار إلى أن بلاده لا ترى أي مؤشرات على أن حركة حماس ستحترم وقف إطلاق النار ، موضحا أنه من الضروري التركيز حاليا على الظروف التي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

واعتبر أن هذا الأمر يعني وقفا للقتال، وأنه أمر واقعي يجب العمل عليه حاليا، مؤكدا أن بلاده ستستمر بالدفع في ذلك على أمل الوصول إلى نتيجة في الفترة المقبلة، لتكون إسرائيل آمنة ولا تكون حماس حاكمة في قطاع غزة.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة. وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.