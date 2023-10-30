 السماح بحضور 50 ألف متفرج في مباراة الأهلي وصندوانز - بوابة الشروق
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السماح بحضور 50 ألف متفرج في مباراة الأهلي وصندوانز

خالد الإتربي
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:03 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:03 م

وافقت الجهات الأمنية المعنية على السماح بزيادة أعداد الجماهير في مباراة النادي الأهلي أمام ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي، المُقرر إقامتها لحساب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

ويواجه النادي الأهلي فريق صندوانز في الثامنة مساء بعد غدٍ الأربعاء، على إستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة بشأن السماح بحضور 50 ألف مشجع، في مباراة الإياب أمام صندوانز، وذلك بعدما كان من المسموح بحضور 30 ألف متفرج.

وكان صندوانز قد فاز على الأهلي بهدف نظيف، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي، بالمباراة التي أُقيمت مساء أمس الأحد.


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