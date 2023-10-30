شويجو: روسيا مستعدة لمناقشة معايير التعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن بلاده مازالت مستعدة لإجراء مناقشات بشأن سبل تسوية الأزمة الأوكرانية والتعايش مع الغرب، بعد انتهاء الحرب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.

وقال شويجو، خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانجشان الأمني المنعقد في بكين: "في حال تهيئة الظروف الملائمة، سنظل مستعدين لإجراء مناقشات سياسية على أسس واقعية، سواء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء الصراع، أو معايير التعايش مع الغرب ككل، مستقبلا".

وأشار شويجو إلى أهمية وجود علاقات متساوية بين جميع القوى النووية، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الذين يتحملون مسئولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالمي.

وتابع قائلا: "يجب تحديث هيكل الأمن الدولي ومنحه قدرا أكبر من الاستقرار لتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، ولهذا من الضروري توحيد جهود جميع الدول المعنية".

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن إلغاء روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا يعني انهيار هذه المعاهدة، التي تمثل نظام التوازن العسكري الاستراتيجي".

وأضاف: "فيما يتعلق بسحب دولتنا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فهذا يأتي فقط في إطار الرغبة في تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصدق على هذه المعاهدة، ولا يوجد حديث عن انهيارها".

جدير بالذكر أن منتدى شيانجشان يُعقد في بكين منذ عام 2006، وكان آخر مرة عُقد فيها هذا المنتدى بحضور المشاركين فيه بشكل شخصي في عام 2019.