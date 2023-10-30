وزير الدفاع الكويتي: الظروف الاستثنائية بالساحة الإقليمية تدفعنا لأقصى درجات الجاهزية

أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، اليوم الاثنين، أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة الإقليمية وما يترتب عليها من تسارع للأحداث، تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة، والاستعداد لقواتنا المسلحة حفاظا على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف الفهد، خلال ترأسه اجتماعا بمقر وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، لمجلس الدفاع العسكري، أنه بحث الاستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمهام، والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي.

وأعرب الفهد، في كلمته خلال الاجتماع، عن اهتمام وزارة الدفاع بالعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، حيث قال: "تحرص دائما على دعم وتشجيع أبنائها من منتسبي الجيش الكويتي، وهو الأمر الذي يعكس إيمانها بأهمية تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة بجميع صنوفها، وذلك بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري، وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية".

كما وجه الفهد، قيادات الجيش إلى سرعة العمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه.

ودعا القيادات إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية لخدمة الوطن وحمايته، والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة، والتي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة.

وتشهد الساحة الإقليمية، توترا على خلفية العمليات الجوية والبرية من جانب إسرائيل في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، ردا على قيام الحركة في السابع من الشهر الجاري بعملية طوفان الأقصى، التي شملت قصفا صاروخيا واقتحاما لبلدات إسرائيلية، واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع، ما خلف آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.