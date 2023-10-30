أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الأسبق باتحاد الكرة، أن مخرج مباراة الأهلي وصنداونز غير أمين.

وقال وجيه عبر قناة صدى البلد: "مخرج مباراة الأهلي وصن داونز لم يكن أمينا، لماذا قام بإعادة كل اللقطات بإستثناء ركلة جزاء تاو، يجب محاسبته من جانب الشركة الإيطالية المسؤولة عن نقل المباريات".

وتابع: "الكرة التي بها شك على أفشة لصالح صن داونز، المخرج قام بإعادتها أكثر من مرة، والإعادة أظهرت أن الكتف في الكتف ولم يحجب الرؤية، والحكم كان قريب من الواقعة ولا يوجد فيها أي خطأ".

وأضاف: "الأهلي يستحق ركلة جزاء صحيحة 100%، البعض يقول أن اليد يجب أن تكون مفرودة بالكامل لكي يتم احتساب الخطأ، ماذا إذا كان اللاعب ملتصق بالآخر؟، أي لمسة أو دفعة في جسد اللاعب ستفقده توازنه".

وأشار: "طبقا للبروتوكول، إذا كان هناك اعتراضات من المنافس فيجب أن يطلب الحكم من الفيديو مراجعة الحالة بسبب وجود اعتراض جماعي من اللاعبين".

وأتم: "الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيمبا بالذهاب والإياب لصالح كهربا، واليوم أيضا ضد صنداونز".