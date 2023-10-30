الملك تشارلز وزوجته كاميلا يتوجهان إلى كينيا

يبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، زيارتهما لكينيا اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية، أن الملك تشارلز سوف يقر "بالجوانب المؤلمة" للتاريخ المشترك بين بريطانيا وكينيا، خلال الزيارة الرسمية التي تستمر خمسة أيام، وتأتي بالتزامن مع اقتراب احتفال كينيا بالذكرى الـ60 لاستقلالها.

وحظيت كينيا باستقلالها عن بريطانيا في 12 ديسمبر 1963، وتتمتع الدولتان بعلاقة وثيقة منذ ذلك الحين، على الرغم من الإرث الاستعماري العنيف ضد انتفاضة ماو ماو، ما أدى لظهور فترة تعرف باسم " الطوارئ".

وقال كريس فيتزجيرالد، نائب السكرتير الخاص للملك عند الإعلان عن الزيارة منذ بضعة أسابيع: "خلال الزيارة سوف يلتقي جلالة الملك وسمو الملكة بالرئيس روتو والسيدة الأولى، بالإضافة إلى أعضاء بالحكومة الكينية وطاقم العاملين بمنظمة الأمم المتحدة ومديرين تنفيذيين ورجال دين وشباب وأفراد من قوات المارينز الكينية يتدربون مع قوات المارينز الملكية البريطانية".

وأضاف: "برنامج الملك والملكة سوف يحتفي بالروابط الوثيقة بين الشعبين البريطاني والكيني في مجالات مثل الفنون الابداعية والتكنولوجيا والتعليم والابتكار".