روسيا تحذر من صدام عسكري بين القوى النووية مع توسع الناتو نحو آسيا والمحيط الهادئ

حذر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في كلمته بمنتدى أمني في بكين اليوم الاثنين، من أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد زاد من مخاطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

وفي كلمته بمنتدى شيانجشان الأمني العاشر في بكين، قال شويجو إن توسع الناتو ألحق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، ما أجبر موسكو على اتخاذ تدابير مضادة.

ووفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية، قال الوزير الروسي إنه "بتجاهل الحقوق الشرعية لروسيا في ضمان أمنها، واصل البيت الأبيض بشكل مستمر توسيع كتلة الناتو التي يسيطر عليها إلى ناحية الشرق. وقد أجبرتنا هذه الخطوات العدوانية لاتخاذ تدابير مضادة". وقال: "لقد اختيرت أوكرانيا كبش فداء".

وقال شويجو إن الغرب يسعى إلى نشر الصراع في أوروبا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى التعاون الأخير للناتو وواشنطن مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وشدد على أن "الاشتراك المباشر في المواجهة بين دول ذات ترسانات نووية يضاعف من المخاطر الاستراتيجية".

وقال شويجو إن "الخط الغربي للتصعيد الثابت للصراع مع روسيا يحمل تهديدا بحدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية".

والتقى نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين، تشانج يوشيا، بوزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، وبحثا العديد من الموضوعات من بينها العلاقات العسكرية الصينية الروسية، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وأعرب كلا الطرفين على استعداد للعمل معا للتصدي بشكل نشط لمختلف التهديدات والتحديات الأمنية، والتعاون للحفاظ على الاستقرار والتوازن الاستراتيجي العالمي.

كان شويجو قد وصل إلى بكين اليوم في زيارة عمل.