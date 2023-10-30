هالاند يتسلح بالثلاثية التاريخية والأرقام القياسية في سباق الكرة الذهبية

لا يزال المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند في الثالثة والعشرين من عمره، لكنه يمتلك من الإنجازات والأرقام القياسية مع يحتاج لاعبون آخرون إلى سنوات طويلة لتحقيقه.



وبعد عام واحد من انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون اللاعب مرشحا قويا للمنافسة على أعرق جائزة فردية في عالم اللعبة؛ وهي جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم.



وتشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين النسخة الجديدة من حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لتوزيع جوائزها السنوية لعام2023، وفي مقدمتها جائزة الكرة الذهبية.



وكانت المجلة الفرنسية أعلنت قبل عدة أسابيع قائمة بأسماء المرشحين للمنافسة على الجائزة الأعرق في تاريخ اللعبة.



وجاء هالاند ضمن أبرز المرشحين للفوز بالجائزة؛ ويتمنى اللاعب الشاب حصد الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، وأن يحظى بتتويج جديد لإنجازه مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي.



وبعد مسيرة مميزة مع بوروسيا دورتموند على مدار موسمين ونصف الموسم، انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، ليبدأ فصلا مميزا في مسيرته الاحترافية.



وخلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، فاق هالاند كل التوقعات ولعب دورا بارزا في فوز الفريق بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) وحقق اللاعب عددا من الأرقام القياسية ونال عددا من الجوائز الفردية.



ويبرز من الأرقام القياسية، التي حققها هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، تسجيل 36 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.



كما تصدر هالاند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه وهو المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.



وأصبح هالاند "23 عاما" أصغر وأسرع لاعب يصل لحاجز الـ35 هدفا في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال، قبل أن يرفع اللاعب رصيده من الأهداف في البطولة القارية إلى 37 هدفا من خلال ثنائيته في مرمى يانج بويز السويسري يوم الأربعاء الماضي في دور المجموعات للبطولة بالموسم الحالي.



وواصل هالاند مسيرته المميزة مع الفريق الإنجليزي في الموسم الحالي، حيث يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.



ويعول هالاند كثيرا على إنجاز الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي والأرقام القياسية العديدة التي حققها في الموسم الماضي وبصماته التهديفية مع الفريق في منافسته على جائزة الكرة الذهبية.



وربما يتفوق هالاند من خلال هذه الأرقام وإنجاز الثلاثية على باقي المنافسين في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في حفل الغد، بمن فيهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، ولكنه يدرك جيدا أن العقبة الكبيرة التي قد تعوق طريقه نحو التتويج بالجائزة لعام 2023 هو الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022.