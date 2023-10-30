طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهما

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، "حزاما ناريا" في مُحيط مُستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي "تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال تقصف بشكل مُكثف مُحيط مُستشفى القدس من أجل إجبار النازحين المتواجدين بداخله بالذهاب جنوبا.

وأضافت، أنه يوجد في مستشفى القدس 12 ألف مدني نزحوا إلى المستشفى كملاذ آمن، إضافة إلى نحو 400 مريض، ومثلهم جرحى، باتوا مهددين بالقصف.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت اليوم تحذيراتها بقصف مستشفى القدس، والأمر بالإخلاء الفوري له، محملة الاحتلال المسئولية عن سلامة من فيه من مواطنين.

وأكدت الجمعية في بيان مقتضب، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام مُستشفى الصداقة إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مُحيط المستشفى بشكل متكرر، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المُستشفى.

وأضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت في المبنى، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل مُتكرر.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بزيادة مُعاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، وبات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.