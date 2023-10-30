مدير مستشفى الصداقة في غزة: نفضل أن نموت مع مرضانا تحت القصف

أعلن مدير عام مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في غزة، صبحي سكيك، عن تعرض مبنى المستشفى لقصف مباشر بالطابق الثالث منذ قليل، مشيرًا إلى انهيار الزاوية الغربية دون حدوث إصابات بصفوف المرضى أو الكوادر الطبية.



وأوضح خلال تصريحات لـ «العربية الحدث»، مساء الإثنين، أن المستشفى تعالج نحو 10 آلاف مريض سرطان، قائلا: «المستشفى هو المركز الوحيد لعلاج مرضى سرطان غزة يتعرض للقصف اليوم».



وناشد منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ حماية المؤسسات الصحية من الاستهداف، مشيرًا إلى تعرض محيط المستشفى إلى قصف عنيف منذ مساء الأمس، أسفر عن حدوث دمار شديد داخل الغرف وانهيار أسقف الغرف على المرضى، فضلًا عن تعطل شبكة المياه.



ولفت إلى إصابة أكثر من 150 مصابًا سرطان داخل المستشفى بحالة من الهلع والرعب جراء القصف المدفعي المتواصل منذ ليلية الأمس، قائلا: «لن أبالغ إذا قلت إن محيط المستشفى يقصف بنحو 30 صاروخا في الدقيقة».



وأكد أن الاحتلال يسعى إلى محاولة استكمال سلسلة مجازره؛ بقتل مرضى السرطان داخل المستشفى، موجها رسالة مناشدة إلى المجتمع الدولي: «المرضى الآن يقتلون داخل المستشفى، ولكننا مستمرون حتى آخر لحظة نفضل أن نموت مع مرضانا تحت القصف».



وأشار إلى مواجهة المستشفى نقص شديد في الأدوية وعلاج السرطان منذ بدء الحرب، قائلا: «منذ 24 يوما؛ لم يدخل لنا أي حبة علاج، لا شيء نهائي لعلاج 10 آلاف مريض داخل القطاع، واقتربنا من توقف الخدمات».