الرئيس الجزائري: الفلسطينيون ليسوا إرهابيين

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن الفلسطينيين لم يكونوا أبدا إرهابيين ولن يكونوا كذلك، مؤكدا ان "ما يحدث في غزة جرائم كاملة الأركان ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأضاف تبون، في لقاء له جمعه بأعيان المجتمع المدني بولاية الجلفة التي تقع على مسافة 300 كيلومتر جنوبي الجزائر:" الفلسطينيون يدافعون عن وطنهم وحقوقهم".

وتابع: " الجزائريون لقبوا هم أيضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي".



واستشهد تبون، بمقولة الشهيد العربي بن مهيدي، احدة قادة ثورة التحرير الجزائرية في رده على اتهامات الفرنسيين للمجاهدين بممارسة الارهاب عن طريق تفجير القنابل الموضوعة في القفف :"أعطونا طائراتكم … نمنحكم قففنا".



وابرز تبون، مساعي الجزائر لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، معترفا بأن "ملف المصالحة الفلسطينية لم يكتمل، بسبب تدخل أطراف يخدمها الشتات".

وتابع ":”كنا قد اتفقنا على جمع منظمة التحرير بكامل فصائلها لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد القمة العربية في الجزائر".

كان 14فصيلا فلسطينيا قد وقعوا بعد اجتماعات في الجزائر العاصمة في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2022، بالأحرف الأولى على وثيقة أطلق عليها اسم "إعلان الجزائر".

وتلتزم هذه الفصائل، من بينها حركتا فتح وحماس، بموجب الإعلان بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام من أجتماعها لوضع حد للانشقاق الذي يمزق صفوفها.