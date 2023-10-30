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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمنطقة الصف

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 10:25 ص

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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