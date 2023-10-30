متحدث حماس بغزة: الاحتلال لن ينجح في تحقيق أهدافه

علق الناطق باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم، على دخول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين بمدينة غزة، وإطلاق قذائفها المدفعية تجاه سيارات المدنيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الاثنين، أن «المنطقة رخوة ويستطيع الاحتلال الدخول إليها؛ بسبب امتلاك آلة عسكرية كبيرة مدعومة من الولايات المتحدة».

وقال: «المقاومة الإسلامية دائمًا بالمرصاد للعدو، وتواجه بفعل مقاوم دفاعي لن يتوقعه العدو الصهيوني، ولن ينجح في تحقيق أهدافه حتى لو وصل إلى نقطة هنا أو هناك».

وأكمل: «نحن أمام فعل عدواني يوسعه الاحتلال شيئًا فشيء، وكلنا ثقة بقدرة المقاومة على منع الاحتلال من تحقيق أهدافه والتمركز في قطاع غزة، وإيقاع خسائر لا يتحملها العدو الصهيوني».

وعن قول جيش الاحتلال إنه بدأ شن عملية برية في غزة، أوضح أن «الحرب مستعرة عمليًا منذ أكثر من 23 يومًا»، مشيرًا إلى أن أشكالها تغيرت في الأيام الأخيرة.

ونوه أن «الاحتلال منذ البداية يشن حربًا غير مسبوقة وشرسة ويتعمد وقوع الخسائر فيها»، معقبًا: «التهديد بالحرب البرية وكأنه لا يخوض حربًا في الأيام السابقة غير صحيح».

ولفت إلى أن «عدد الأطفال الذين استشهدوا في تلك الحرب، أكثر من مجمل عدد الأطفال الذين سقطوا في النزاعات العالمية منذ عام 2019».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل العشرات، معظمهم من الأطفال مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.