كندة علوش تطلق حملة دعاء لأطفال غزة

أعلنت الفنانة السورية كندة علوش، عن حملة دعاء لصالح أهلي وأطفال غزة، تضامنا معهم ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم من قوات جيش الاحتلال.

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها على موقع «إكس»: «نعمل حملة دعاء لغزة فياريت تعيدوا نشر هذا الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم احمي غزة وأهلها اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها ليوصل لأكبر عدد من الناس».

وكانت أدانت كندة علوش سابقا، قصف قوات جيش الاحتلال للمستشفيات، حيث كتبت: «القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات.. الله يشل إيديكم قصف مستشفى المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم.. مئات الشهداء معظمهم من الأطفال أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة.. كيف سيبرر الذين يقفوا على الضفة الأخرى من الإنسانية هذه البشاعة.. يارب ارحم شهداء غزة».

https://x.com/KindaAlloush/status/1719037461341372675?s=20