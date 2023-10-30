وزير خارجية بريطانيا: حصلنا على التزامات من إسرائيل بتطبيق القانون الدولي في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بلاده حصلت على التزامات من إسرائيل بشأن تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة.

وخلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، عُرضت مساء الاثنين، ادعى أن حركة حماس استخدمت البنية التحتية في غزة لشن هجمات على إسرائيل، ووصف ذلك بأنه يُشكل خرقا للقانون الدولي.

أشار إلى أن بلاده ناشدت حركة حماس لإطلاق سراح من سماهم "الرهائن" - في إشارة إلى الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، موضحا أن أسرهم يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأوضح أنه يجب على حماس إبعاد بنيتها العسكرية عن أماكن مثل المدارس والمستشفيات، لكون ذلك يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وصرح بأنه لا يرغبون في رؤية سكان غزة يعانون في المستقبل، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل للوضع الراهن، وأكّد استمرار التواصل مع الحكومة الإسرائيلية ومع حكومات المنطقة التي لديها تاثير على حماس، للعمل بطريقة تخفض الضغط والمعاناة عن الفلسطينيين.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.