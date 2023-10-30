متحدثا باللغة العبرية، وجه اللواء نبيل أبو النجا مؤسس الفرقة 999 بالصاعقة المصرية، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال مقابلة مع برنامج "ملفات" الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، على قناة "هي"، مساء الأحد، بعث أبو النجا برسالته باللغة العبرية، وبعدها طالبته مقدمة البرنامج بترجمة ما قاله.

وقال أبو النجا - مترجما رسالته: «إحنا لنا أربع مدافع مضادة للطائرات موجودة في مواقعنا».

وأضاف أن نتنياهو سيفهم المقصود من هذه الرسالة، معقبا: «هو هيفهم ليه أنا بالذات بقوله الجملة دي».

وأشار إلى أن الذراع الطولى التي يتباهى بها نتنياهو لن يجدها، موضحا وهو يخاطب نتنياهو: "إنت معتمد على شوية ناس ومحدش هيقف جانبك.. والسلاح اللي بتتباهى بيه موجود في سوق السلاح.. هيُشترى وهتدفع الثمن".

ولفت إلى أن جماعة الحوثي اليمنية تشن حاليا ضربات على إسرائيل على بعد 2000 كيلو متر.

واستكمل: «اشتري نفسك ولم الليلة.. صوت السلام لابد أن يقهر الحرب».



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.