 هولندا تعتزم تسليم مقاتلات «اف-16» قريبا لتدريب الطيارين الأوكرانيين عليها - بوابة الشروق
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هولندا تعتزم تسليم مقاتلات «اف-16» قريبا لتدريب الطيارين الأوكرانيين عليها

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 10:29 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 10:29 م

تعتزم هولندا تسليم مقاتلات "اف-16" أمريكية الصنع كانت قد تعهدت بها لأوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حسبما قال رئيس الوزراء مارك روته على موقع "اكس".

وقال روته إن المقاتلات سيتم إرسالها إلى قاعدة في رومانيا، حيث يتدرب الطيارون الأوكرانيون، مشيرا إلى أن "هذا يعني أن تدريب الطيارين الأوكرانيين يمكن أن يبدأ قريبا".

وأكد روته للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استمرار دعم هولندا لبلاده، وأضاف أن "الوضع الرهيب بين إسرائيل وغزة لن يشتت انتباهنا عن هذا".

ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على 50 مقاتلة من طراز "اف-16" من هولندا والدنمارك والنرويج في أعقاب موافقة الولايات المتحدة. ولم يتضح بعد موعد تسليم هذه المقاتلات.

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