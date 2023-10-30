مطروح: انضمام 5 لاعبين لمنتخب مصر لكرة القدم مواليد 2008

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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه ولأول مرة ينضم 5 لاعبين من أبناء مطروح إلى منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2008.

وأكد تقديم محافظة مطروح، أوجه الدعم والرعاية للمواهب من أبناء مطروح المتميزين في المجالات المختلفة، وخاصة المجال الرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، اليوم، اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر لكرة القدم بـ5 لاعبين من أبناء محافظة مطروح مواليد 2008 في التجمع الثاني للمنتخب يى سابقة تعد الأولى من نوعها، بحضور أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم فرع مطروح، والمشرف العام للمنتخبات بمطروح.

وأهدى المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم فرع مطروح، درع الاتحاد وتيشرت المنتخب لمحافظ مطروح؛ تقديرا لجهوده في دعم الموهوبين في كل المجالات خاصة الرياضة والرياضيين على أرض مطروح.

وأهدى المدير التنفيذي، درع الاتحاد السكرتير العام؛ تقديرا لجهود التعاون وتذليل العقبات.