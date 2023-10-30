التموين: ارتفاع أسعار الذهب عالميا 100 دولار بعد العدوان الإسرائيلي

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، عن ارتفاع أسعار الذهب عالميا 100 دولار بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك أكثر من 2 طن ذهب دخلوا إلى مصر عقب إطلاق مبادرة الإعفاء الجمركي «زيرو جمارك».

ولفت إلى أن الذهب يعطي قوة للعملة المحلية، منوها بأن هناك احتياطيا من الذهب يصل إلى 125 طنا.

وفيما يتعلق بشراء الذهب «أون لاين»، أوضح أنه من يعمل في تجارة الذهب دون التسجيل في مصلحة دفع المصوغات سيتم توقيع غرامة مالية عليه، مشددا على حظر ممارسة أعمال تجارة وتصدير استيراد المعادن الثمينة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دفع المصوغات.

وأشار إلى أن كل من يتعامل في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، لا بد من أن يسجل في مصلحة دفع المصوغات، موضحا أن المشغولات التي تكون دون مصنعية هي مغشوشة.