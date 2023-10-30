وزیر الخارجیة الايراني يبحث مع نظيره القطري آخر التطورات في غزة

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بحث وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبداللهیان، استمرارا لمشاوراته السیاسیة مع رئیس الوزراء وزیر الخارجیة القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، هاتفیا، آخر التطورات في غزة.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا)، اليوم الاثنين، بأن الجانبين، استعرضا خلال الاتصال الهاتفي، آخر التطورات في فلسطین وقطاع غزة.

كما تبادل وزیرا الخارجیة وجهات النظر بشأن ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وإرسال مساعدات إنسانیة مستمرة وواسعة النطاق، ومواجهة التهجیر القسري لأهالي غزة، فضلا عن مناقشة بعض المبادرات المقترحة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

ودعا الجانبان إلی دعم المدنیین الفلسطینیین في قطاع غزة، مؤكدین وجوب العمل الإقلیمي والدولي جماعیا لوقف الاعتداءات بحق المدنیین.