الإمارات: مهرجان الشيخ زايد ينطلق الشهر القادم بفعاليات جديدة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين، إن مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 يضم في نسخة هذا العام، عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة والمبادرات والبرامج، التي تستحدث لأول مرة في برنامجه، بما يعزز مكانته كملتقى عالمي للثقافات، وتلاقي الحضارات، وكوجهة للترفيه في المنطقة وأن المهرجان سينطلق خلال الفترة من 17 نوفمبر القادم وحتى 9 مارس 2024 بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وذكرت "وام" أن المهرجان يؤكد دوره في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي وإبرازه إقليميا وعالميا، ليبقى حاضرا ماثلا أمام الأجيال ويضم المهرجان قرية تراثية متكاملة؛ لإبراز أوجه التراث الشعبي متمثلة في الصناعات والحرف اليدوية التقليدية بكل ما تمثله من إبداع إنساني عريق، ويؤكد من خلال أنشطته الترفيهية والاجتماعية والثقافية اهتمامه بالأسر والعائلات والأطفال.

وتحظى نسخة المهرجان هذا العام بمشاركة كبيرة من مختلف الدول والتى ستشارك بالعديد من أنشطتها وفنونها وبرامجها ومنتجاتها المميزة، إضافة إلى الفرق الشعبية الفنية التي ستقدم فنونها عبر أيامه الـ 114، فضلا عن مشاركة المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية المختلفة من خلال الأجنحة والمعارض المخصصة لها.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يعد واحداً من أكبر الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية في المنطقة، ويجمع تحت مظلته المواطنين والمقيمين والزوار من جميع أنحاء العالم، لقضاء أوقات تجمع بين المتعة والترفيه والتثقيف ويضم المهرجان هذا العام برامج وفعاليات عديدة أخرى، ستكشف عنها اللجنة المنظمة تباعا وتشمل العديد من الأنشطة والمفاجآت.