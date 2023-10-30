إصابة 22 فلسطينيا بالرصاص وآخرين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بالخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 22 مواطنا بالرصاص الحي أحدهم جروحه خطيرة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مسيرة طلابية في مدينة الخليل، إسنادا لأبناء قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ 24 يوما.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 22 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم جروحه خطيرة، في منطقة البطن، وسط مدينة الخليل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأفاد مراسل "وفا"، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عند الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء.