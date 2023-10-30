تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، عن مستقبله بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية، وكان أخرها التعادل مع نابولي (2-2) بالدوري الإيطالي.

وقال بيولي في حديثه مع قناة دازن:"إذا خسرنا هذه المباراة أيضًا، لكانت فترة سيئة للغاية ، أعتقد أن الخطأ الكبير كان استقبال الهدف الأول، لأنه سمح لنابولي بالعودة ذهنيًا إلى المباراة التي كنا نسيطر عليها حتى ذلك الحين".

تابع:"صحيح أننا سجلنا هدفين، ولكن بالنظر إلى كل ما صنعناه اليوم، مرة أخرى قمنا بتحويل نسبة صغيرة جدًا من الفرص،علينا أن نفعل ما هو أفضل، من المؤسف أن الأداء كان جيدًا والخروج من هنا بنقطة واحدة فقط أمر مخيب للآمال".

أضاف:"آمل أن تكون مجرد مسألة مستوى مؤقتة، والشيء المهم هو مواصلة لعب كرة القدم الهجومية وصناعة كل هذه الفرص. يجب أن نواصل التحسن، لأن مستوى خصومنا في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية".

أكد:"الإصابات هي الجانب السلبي الآخر لهذه الليلة، بصرف النظر عن النتيجة، لم يكن كالولو ليلعب إذا كان كيير متاحًا، لسنا متأكدين مما إذا كانت ضربة أو مشكلة عضلية، علينا أن نرى.

شعر بوليسيتش بوخز في العضلة المقربة ولم يكن الأمر يستحق المخاطرة هناك، حتى لو كان يقدم مباراة رائعة، وتعرض ماركو بيليجرينو لالتواء شديد في كاحله ولم يتمكن من الركض."

أوضح:"أخرجت جيرو ولياو، لانني رأيت أننا بحاجة إلى لاعبين جدد، وأنهم عملوا بجد في ثلاث مباريات في الأسبوع، كاد يوفيتش أن يقدم التمريرة الحاسمة للفائز في النهاية، عندما يشعر اللاعبون بالتعب، يتعين عليك ضخ طاقة جديدة وتحسين الفريق، من العدل أن يأتوا إلي بعد ذلك ليطلبوا تفسيرًا وسأقدمه لهم".

واصل: "نابولي يتمتع بقدر كبير من الجودة، لذلك كان من الصعب احتوائهم من البداية إلى النهاية، لكنني أعتقد أننا قمنا بالحد منهم قدر الإمكان، عندما تكون متقدمًا 2-0، يجب أن تحاول السيطرة على المباراة، هدف بوليتانو كان يجب أن نتجنبه، لكننا بالتأكيد لم نتوقف عن اللعب في الشوط الثاني، واصلنا خلق الفرص، ولم نكن سلبيين، تمامًا كما صنع نابولي الفرص أيضًا”.