مخاوف من حدوث تسرب نفطي جديد بعد جنوح عبارة في بحر البلطيق مجددا

قالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدي اليوم الأحد، إن العبارة "ماركو بولو" التي جنحت في بحر البلطيق قبالة ساحل جنوب السويد قبل أسبوع، تحركت ثم جنحت مجددا، ما دفع السلطات إلى إجلاء بقية أفراد الطاقم لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت المتحدثة لإذاعة "اس في تي" السويدية إن الهدف بالضبط كان منع حدوث ذلك.

وأفاد خفر السواحل السويدي بوقوع تسرب جديد للنفط عصر اليوم الأحد، إلا أن حجم التسرب لا يزال غير واضح.

وقال متحدث باسم الإدارة البحرية السويدية لوكالة أنباء "تي تي " إن الرياح اشتدت اليوم الأحد، ودفعت العبارة إلى المياه العميقة قبل أن تجنح مجددا.

وكانت العبارة ماركو بولو تقل نحو 70 راكبا بين مدينتي تريلبورج وكارلسهامن جنوب السويد أمس الأحد، وكانت ستواصل رحلتها نحو كلايبيدا في ليتوانيا، لكنها الآن عالقة في البحر بالقرب من هورفيك.

ونزل من العبارة الركاب وبعض أفراد الطاقم، وأشارت معلومات أولية إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.