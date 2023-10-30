وزير الدفاع الروسي: الغرب يستخدم أوكرانيا أداة كمحاولة منه لإلحاق هزيمة بروسيا

أكد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة في محاولة منه لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات منعت من خلالها توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقا.

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن شويغو أدلى بهذه التصريحات خلال مشاركته في منتدى شيانغشان الأمني في بكين.

وقال: "واصل البيت الأبيض متجاهلا حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، ووجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية".

وأشار إلى أن الغرب اتخذ علنا مسارا نحو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتم اختيار أوكرانيا لتكون أداة لذلك.

وأوضح أن نهج الدول الغربية الرامي إلى تصعيد الصراع مع روسيا، يهدد بنشوب نزاع عسكري مباشر بين القوى النووية وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.

وأضاف أنه خلال الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في الصيف الماضي، خسرت أوكرانيا أكثر من 90 ألف عسكري بين قتيل وجريح، دون تحقيق نجاحات على أرض المعركة، وأن روسيا مستعدة لمناقشة حل الأزمة في أوكرانيا بعد انتهاء النزاع.

ولفت إلى سعي الغرب إلى توسيع الأزمة التي أثارها في أوروبا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما دائرة الدول التي لا تريد الانجرار إلى الأجندة الغربية تتسع.

وأكد وزير الدفاع الروسي، عزم روسيا على مواصلة التعاون العسكري والفني العسكري مع الدول المهتمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة وإجراء المناورات المشتركة مع قواتها.