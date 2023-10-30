كويابا يفجر مفاجأة بالفوز على بوتافوجو في الدوري البرازيلي

فجر كويابا مفاجأة وتغلب على بوتافوجو المتصدر في عقر داره 1 / صفر مساء الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.



وفي مباراتين أخريين، تغلب كوريتيبا على إنترناسيونال 4 / 3 وتعادل كورينثيانز مع سانتوس 1 / 1 .



وحسم كويابا مباراته أمام بوتافوجو بهدف وحيد سجله ايسيدرو بيتا في الدقيقة 52 .



ورفع كويابا رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد بوتافوجو عند 59 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام بالميراس صاحب المركز الثاني.



وحقق كوريتيبا انتصارا مثيرا أمام إنترناسيونال وتغلب عليه 4 / 3 ، ليرفع كوريتيبا رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ويتجمد رصيد إنترناسيونال عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.



وسجل الأهداف الأربعة لكوريتيبا، ماوريسيو جارسيز وماتيوس بيانكي وروبسون دوس سانتوس فيرنانديز (الهدفان الثالث والرابع من ضربتي جزاء) في الدقائق 28 و45 و70 و90 .



بينما سجل الأهداف الثلاثة لإنترناسيونال، ألان باتريك وبرونو هنريكي وإينر فالنسيا في الدقائق 43 من ضربة جزاء و83 والثانية عشر من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.



وأفلت سانتوس من الهزيمة أمام كورينثيانز وتعادل معه 1 / 1 ليرفع سانتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، مقابل 37 نقطة لكورينثيانز في المركز الرابع عشر.



وتقدم كورينثيانز في الدقيقة 57 بهدف سجله جيان لوكاس لاعب سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه، ثم تعادل سانتوس في الثواني الأخيرة من المباراة بهدف للاعب ستيفن ميندوزا من ضربة جزاء.