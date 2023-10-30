 آليات الاحتلال الإسرائلي تتوغل مئات الأمتار في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آليات الاحتلال الإسرائلي تتوغل مئات الأمتار في قطاع غزة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:57 ص

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مئات الأمتار في قطاع غزة المنكوب والذي يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوي وبري وبحري اشتد في الأيام الأخيرة.

وأفادت مصادر في القطاع بأن الآليات المُعززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مُفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.

ومنذ ساعات الفجر، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من القطاع، وهناك تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، وسط قصف عنيف وإطلاق نار من المروحيات على منازل المدنيين، وكل ما يتحرك في مُحيطها.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أثناء عملية التوغل سيارة مدنية في شارع "صلاح الدين"؛ ما أدى إلى استشهاد ركابها.


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