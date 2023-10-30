إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الخليل والقدس

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال المتواجدة قرب البرج العسكري المقام عند مثلث خرسا جنوب الخليل، أطلقت النار باتجاه مركبة، ما أدى إلى إصابة 3 شباب كانوا داخلها بالرصاص.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن إصابة اثنين من الشباب متوسطة، والثالث إصابته طفيفة.

كما أصيب شاب -لم تعرف هويته بعد- بجروح، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة المطران في مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشاب أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار باتجاهه، بزعم محاولته "تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، وأحد الشوارع الرئيسة في القدس.