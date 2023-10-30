تقرير: يتعين تحديث 100 سلاح نووي أمريكي لدعم أمن كوريا الجنوبية

خلص تقرير بحثي اليوم الاثنين إلى أنه يتعين على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحديث نحو 100 سلاح نووي تكتيكي أمريكي لدعم أمن كوريا الجنوبية في ظل تهديدات كوريا الشمالية المتنامية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن معهد اسان للدراسات السياسية ومؤسسة راند اقترحا هذا الأمر في تقرير مشترك، حيث أكدا أن "كوريا الشمالية لديها بالفعل قوة سلاح نووي يمكن أن تمثل تهديدا وجوديا" لكوريا الجنوبية، كما أنها "على شفا" أن تمثل تهديدا خطيرا على أمريكا.



وجاء في التقرير الذي يحمل اسم "خيارات تعزيز الضمان النووي لجمهورية كوريا" "يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يخطط لتشكيل قوة تتألف من ما لا يقل عن 300 إلى 500 سلاح نووي.. ويمكن الوصول لعتبة 300 سلاح تقريبا خلال عام 2030".



وقدر التقرير قوة الهجوم النووي الكوري الشمالي بأنها تماثل سادس اختبار نووي لها، وسوف يؤدي في حال شنه ضد سول لوقوع مليوني حالة وفاة تقريبا وإصابات خطيرة.



وقال التقرير إن كوريا الشمالية تأمل في استخدام سلاحها النووي لتهديد واشنطن من أجل فك التحالف بين كوريا الجنوبية وأمريكا و"السيطرة على كوريا الجنوبية بدون غزوها".



وبعد ذلك، دعا التقرير لتحديث نحو 100 سلاح نووي تكتيكي أمريكي على نفقة كوريا الجنوبية، قائلا إنه يمكن تخزين هذه الأسلحة في أمريكا، ولكن سوف تكون سريعة النشر ومخصصة لدعم كوريا الجنوبية.