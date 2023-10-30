ارتفاع حصيلة قتلى عمال منجم الفحم في كازاخستان إلى 45 وشخص مفقود

ارتفعت حصيلة قتلى عمال منجم للفحم، في كازاخسان، الذين لقوا حتفهم في حريق اندلع في المنجم إلى 45 شخصا، بينما لا يزال البحث جاريا عن شخص مفقود، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكازاخية، اليوم الأحد، بعد الحريق المدمر في منطقة "كاراجاندا".

وتلقى نحو 20 مصابا العلاج في المستشفى بعد وقوع الحادث عندما وقع انفجار ناتج عن غاز الميثان، في نفق المنجم يوم السبت بينما كان هناك أكثر من 250 عاملا تحت الأرض.

وقال رجاء الإنقاذ إن الأمل ضئيل في العثور على أي ناجين آخرين.

وذكر رئيس خدمات الإنقاذ، أن موجة الانفجار الناجمة عن الحادث انتشرت لأكثر من كيلومترين أسفل ممرات النفق.

وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارات توكاييف يوم حداد وطنيا بمختلف أنحاء البلاد اليوم الأحد.

وقد توجه توكاييف، إلى موقع الحادث، الذي يعد أعنف كارثة مناجم تشهدها البلاد منذ أعوام أمس السبت، حيث قدم تعازيه لأسر الضحايا وأكد لهم تقديم مساعدات مالية.

واتهت السلطات الكازاخية شركة الصلب الدولية "أرسيلورميتال" بإخفاقات خطيرة في إجراءات الآمن بعد الكارثة.

وأصدر توكاييف تعليماته للحكومة بإنهاء الشراكة الاستثمارية المبرمة مع شركة "أرسيلورميتال".