 نائب البنك المركزي السويسري: البنك لم يكن لديه أدوات لإنقاذ كريدي سويس - بوابة الشروق
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نائب البنك المركزي السويسري: البنك لم يكن لديه أدوات لإنقاذ كريدي سويس


نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 3:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 3:35 ص

قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري "المركزي" مارتن شليجيل إن البنك افتقر للأدوات لإنقاذ بنك كريدي سويس من الانهيار في مارس الماضي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال شليجيل في مقابلة مع صحيفة "سونتاج بليك" السويسرية إن شدة مشاكل السيولة التي كان يواجهها البنك، فاجأت البنك المركزي والجهات التنظيمية، ولم يكن بإمكان البنك المركزي إنقاذ البنك المتعثر، من خلال توفير مزيد من السيولة النقدية وتقديم رسائل إيجابية.

وقال شليجيل للصحيفة إن "السيولة النقدية لدى كريدي سويس كانت تتبدد بشكل أسرع مما كانت الجهات التنظيمية في سويسرا والخارج تتوقعه".

وسحب المستثمرون الذين أصابهم الفزع أموالهم من البنك في خضم تصاعد الأزمة، ولم يكن لدى كريدي سويس ما يكفي من الرهونات الجاهزة للحصول على أموال كافية من البنك المركزي السويسري.

وقدم البنك المركزي تسهيلا خاصا بدون ضمانات إضافية لسد حاجة البنك من أموال إلى أن يتم إنقاذه من جانب مجموعة "يو بي إس جروب" المصرفية السويسرية.


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