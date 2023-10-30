ياسمين الخيام: أحداث غزة جدّدت الأحزان والآلام ووجع القلب والعقل والفكر

قالت الفنانة ياسمين الخيام، إنّ الأحداث الحالية في قطاع غزة جدّدت الأحزان والآلام ووجع القلب والعقل والفكر.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «واحد من الناس» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة «الحياة»، وعُرضت مساء الأحد، أنه لا يُوجد مبرر ولا منطق ولا إنسانية لما يحدث في غزة.



وتساءلت: «إيه الصلف ده؟، إيه الجحود ده؟، إيه الاحتلال ده؟، إيه الصهيونية دي؟.. للأسف الشديد هذه الصهيونية تجد من يدعمها».



وأشارت إلى أنها دائما ما تكون متفائلة، قائلة: «ربنا بينصر جنده، وبينصر عباده الزاهدين.. اللي همّ المناضلين دلوقتي في الحبيبة غزة».



ولفتت إلى أن فلسطين ليست قضية دينية فقط لكنها إنسانية واجتماعية، وتمثل جزءا من تكوين أي مواطن عربي.



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.