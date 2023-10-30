مسؤولة أوروبية: ضرورة اتباع نهج الترابط نحو قضايا المياه و الغذاء و أنظمة الطاقة

تزور فلوريكا فينك هوير، مديرة الإدارة العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية، مصر في الفترة من 29 أكتوبر و حتى 31 أكتوبر، بهدف تعزيز التعاون الأوروبي-المصري بشأن قضايا البيئة. وألقت المدير العام أثناء زيارتها خطابا في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه في دورته السادسة أكدت فيه على أهمية إدراة المياه إدارة مستدامة و على الأخص إعادة استخدام المياه.

كما أكدت على أهمية اتباع نهج الترابط نحو قضايا المياه و الغذاء و الأنظمة البيئية المختصة بالطاقة.

والتقت المسؤولة الأوروبية، وزير الري و الموارد المائية هاني سويلم حيث دار النقاش حول إصدار إعلان مشترك مع مصر بشأن شراكة المياه و إمكانية إنشاء منصة حوار سياسات رفيعة المستوى تحت اسم "منصة المياه المصرية-الأوروبية".

والهدف من المنصة هو تعزيز حوارات السياسات المتعلقة بالمياه، والتعاون في إجراء أبحاث، وتوفير فرص أعمال قائمة على المصالح المشتركة والتمويل المشترك. وأضافت فينك هوير: "إنه لمن دواعي سروري أن يواصل الاتحاد الأوروبي و مصر إجراء حوار بناء للغاية و التعاون في مجال استراتيجي من مجالات البيئة".

وتابعت: نتقاسم نفس الأهداف نحو العديد من الموضوعات مثل التنوع الحيوي والمياه والاقتصاد الدائري والنفايات والبلاستيك وسنعمل معا عن كثب لإيجاد حلول.