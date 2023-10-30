طائرة إسرائيلية تغير وجهة هبوطها في داغستان بعد اقتحام حشود مؤيدة للفلسطينيين للمطار

ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن رحلة طيران من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية قد اضطرت إلى تغيير وجهة هبوطها بالعاصمة محج قلعة اليوم الأحد، بعدما اجتاح متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المطار المتجهة إليه، وذلك بهدف الاعتداء على الركاب الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، أن الطائرة هبطت في مطار بديل، لكنها تعرضت لأعمال شغب هناك أيضا.

وجاء في التقرير أن الركاب تلقوا تعليمات بالبقاء داخل الطائرة، وتم استدعاء شرطة مكافحة الشغب إلى المكان من أجل حمايتهم.

وأظهرت لقطات مصورة حشدا يجتاح صالة ركاب أحد المطارات بعدما علموا بقدوم رحلة الطيران الإسرائيلية.