ماينز يمنح أنور الغازي فرصة ثانية بعد دعمه لفلسطين

أكد نادي ماينز الألماني اليوم الاثنين أنه وجه تحذيرا إلى مهاجمه الهولندي أنور الغازي لكن مع منحه فرصة ثانية وإعادته إلى التدريبات بعد إيقافه في البداية عقب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وذكر ماينز اليوم أن الغازي "أبدى ندمه ونأى بنفسه عن الأعمال الإرهابية بما في تلك التي تقوم بها حركة حماس، التي هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري".

وتعرض الغازي للإيقاف في البداية من قبل النادي بعد منشوره الداعم لفلسطين قبل أسبوعين، قبل أن يقوم بحذفه، وأكد ماينز حينذاك أن النادي لا يمكنه التسامح مع مثل هذه التصرفات.

لكن ماينز متذيل البوندسليجا أكد اليوم الاثنين أن "ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء تعني منح اللاعب فرصة لإعادة تأهيل نفسه".